Сбер приглашает дальневосточных предпринимателей на форум «СБЕР Бизнес | Live»

Сбер приглашает дальневосточных предпринимателей стать участниками онлайн-форума «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». Мероприятие пройдет во Владивостоке 15 сентября, а присоединиться к трансляции смогут все желающие.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк", в ходе форума ведущие эксперты в области маркетинга, управления продажами и психологии разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее. Хэдлайнерами события станут известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

На примере приморских кейсов эксперты обсудят актуальные проблемы предпринимателей в условиях новой реальности, совместно с участниками форума выработают решения приемлемые для дальневосточных бизнес-реалий. Ключевые вопросы форума - финансы, маркетинг и создание команды для своего проекта.

Трансляция форума пройдет на платформе sberbusiness.live 15 сентября в 15:00 по владивостокскому времени. Регистрация на «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке. Участие бесплатное.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]