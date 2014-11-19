Почти тысяча предпринимателей Дальнего Востока приняли участие в онлайн-форуме «Перезагрузка бизнеса»

Онлайн-форум «Перезагрузка бизнеса» собрал около тысячи предпринимателей Дальнего Востока. Наибольшее количество участников форума составили представители малого бизнеса Приморского края, и не случайно: в ходе мероприятия экспертами федерального уровня были проанализированы кейсы двух предпринимателей, построивших успешный бизнес именно во Владивостоке, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

С приветственным словом к участникам онлайн-трансляции обратились председатель Дальневосточного Сбербанка Дмитрий Суховерхов и заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного Сбербанка: «Поддержка малого бизнеса – один из приоритетов Сбербанка, мы много внимания уделяем линейке продуктов и банковским технологиям, совершенствуем их, чтобы они были удобными и полезными для наших клиентов. Однако мы хотим помогать своим клиентам не только с помощью финансовых продуктов, но и с помощью информации. Сегодняшнее мероприятие – один из таких примеров, когда мы рассказываем об инструментах, которые позволят найти новые точки развития бизнеса и увеличения прибыли. Это хорошая возможность получить советы от практиков, узнать, какие компетенции руководителя в это непростое время являются ключевыми».

Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края: «Предприниматели Приморья продолжают развиваться, и это не пустые слова. По данным рейтинга индекс роста МСП в Приморском крае по итогам 3 квартала прирос на порядка 11 %. Эта тенденция сохраняется благодаря активности наших приморских предпринимателей, которые готовы в том числе трансформироваться и становиться лучше в это непростое время. Не можем не отметить положительных результатов тех мер поддержки, которые внедрялись все это время – это и субсидии в размере 1 МРОТ, реализованные на федеральном уровне, и льготные кредиты, и упрощенная патентная система налогообложения. Участие в сегодняшнем форуме, без сомнения, позволит предпринимателям повысить профессионализм и развивать личные качества. Ведь именно от вас, предпринимателей, зависит изменение экономики региона, его конкурентоспособность и инновационных характер».

Знаниями и лайфхаками по ведению бизнеса с участниками форума поделились эксперты федерального уровня. Игорь Манн, известный маркетолог и автор популярных книг о маркетинге, рассказал о простых правилах, которые позволят повысить личную производительность и о том, как маркетинг поможет повышению прибыли. Михаил Смолянов, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса, дал урок быстрого финансового планирования. Выступление Виктории Шиманской, доктора психологии и эксперта по развитию эмоционального интеллекта, затронуло актуальную тему – какая компетенция предпринимателя является ключевой в условиях кризиса. Ксения Ульянова, предприниматель и эксперт в создании личного бренда, поделилась информацией, как выделить себя среди конкурентов. Максим Батырев, известный российский менеджер, предприниматель, автор книг о лидерстве и бизнесе, в том числе бестселлера «45 татуировок менеджера», рассказал о том, как поменять стратегию компании.

Также в ходе форума эксперты устроили бизнес-разбор кейсов двух предпринимателей из Владивостока: Сергея Володько, владельца типография «Стрекоза» (ООО «Хелиос») и Антона Ходарковского, руководителя рекламного агентства ООО «Эддисон». В качестве регионального эксперта, отвечавшего за знание дальневосточной специфики ведения бизнеса, выступил приморский ресторатор Илья Сухих, являющийся основателем и идейным вдохновителем таких громких дальневосточных проектов как паназиатский ресторан Zuma, грузинские рестораны «Супра», космическая кофейня «Мидия» и общероссийский фестиваль камчатских крабов «Держи краба!». В ходе разбора кейсов эксперты дали предпринимателям практические рекомендации о том, как развить и вывести их проекты на новый уровень.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]