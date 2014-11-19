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Сбербанк приглашает предпринимателей присоединиться к онлайн-форуму «Перезагрузка бизнеса» 7 декабря

Сбербанк приглашает предпринимателей присоединиться к онлайн-форуму «Перезагрузка бизнеса» 7 декабря

Сбербанк приглашает предпринимателей присоединиться к бесплатному онлайн-форуму «Перезагрузка бизнеса», который состоится 7 декабря, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Признанные эксперты федерального уровня из разных областей (маркетинг, финансы, soft skills, психология) расскажут представителям малого бизнеса об инструментах повышения эффективности и ответят на острые вопросы. Также участники форума смогут увидеть экспертный разбор кейсов двух предпринимателей, построивших успешный бизнес во Владивостоке.

Спикеры онлайн-форума «Перезагрузка бизнеса»:

  • Игорь Манн, известный маркетолог, автор популярных книг о маркетинге;
  • Максим Батырев, известный российский менеджер, предприниматель, автор книг о лидерстве и бизнесе, получивших особое признание читательской аудитории;
  • Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;
  • Михаил Смолянов, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса;
  • Тимур Соколов, консультант, тренер и коуч для владельцев и первых лиц бизнеса.

Трансляция форума будет проходить на сайте СберБизнес | Live. Начало трансляции в 11:00 (время владивостокское). Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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