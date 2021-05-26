Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» пройдет уже завтра!
27 мая в 12:00 состоится открытие онлайн-форума для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live «Перезагрузка бизнеса». В ходе 3,5-часового форума на платформе sberbusiness.live ведущие эксперты в области маркетинга, финансового учёта, управления продажами и диджитал-продвижения разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.
Хэдлайнерами события станут: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и не менее известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года» Максим Батырев. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учёта «Финолог» Михаил Смолянов и доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
В этом году форум проходит в онлайн режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут ещё доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих в том числе и в уголках нашего региона. Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке. Участие бесплатное.
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