Олег Гуменюк: Поездки по дворам продолжу, пока не наведем порядок в каждом

Во Владивостоке продолжаются встречи главы города с жителями и проверки работы управляющих компаний. Сегодня, 28 апреля, глава Владивостока Олег Гуменюк, руководители управления содержания жилищного фонда, административно-территориального управления Первомайского района, управления дорог и благоустройства, топливно-энергетического комплекса, а также заместитель прокурора Первомайского района Вероника Вторушина побывали во дворах домов № 51 и 57 на Калинина и во дворе дома № 25 по ул. Сахалинской, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Жители дома №57 на Калинина свои основные проблемы формулируют четко. Их больше всего волнует ливневая канализация на придомовой территории, а также тепловые сети, на которых периодически происходят порывы. Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей Ткачев поясняет, трубы принадлежат ВПЭС (Владивостокское предприятие электрических сетей), в ближайшее время специалисты рассчитают стоимость и проведут частичную замену труб.

«Коммуникации по всему городу сильно изношены, но Первомайский район страдает больше всего, - говорит глава Владивостока Олег Гуменюк. - Ремонтируем аварийные участки, но это капля в море, ремонтировать нужно все и комплексно. Будем прорабатывать этот вопрос».

Что касается ливневой канализации, то ее прочистят, а также сделают дополнительный дренаж для водоотведения. В данный момент двор ремонтируют по программе «1000 дворов», в ближайшее время будет уложен асфальт и работы по дренажу нужно сделать до асфальтирования.

Жители дома выразили благодарность специалистам городских служб, что нашли время приехать. А депутат городской думы Людмила Таран, также присутствовшая на встрече, отметила особенную активность жителей и совета дома.

С жителями дома №51 на ул. Калинина глава Владивостока встречался месяц назад. Тогда жители пожаловались на давно нуждающуюся в ремонте дорогу, которая находится неподалеку, отсутствие здесь тротуара и лестницы. К сегодняшнему дню вопросы сдвинулись с мертвой точки. Стоимость лестницы и тротуара уже посчитали и поставили в план работ.

Позитивные изменения ждут и жителей дома №25 по ул. Сахалинская. Здесь уже много лет люди не могут решить вопрос с мусорными контейнерами на придомовой территории.

«Нам не нужна здесь площадка для мусора и такое большое количество контейнеров. Из-за них рядом с домом полная антисанитария, крысы бегают», - жалуются главе Владивостока жители.

Специалисты мэрии поясняют, контейнеры можно распределить поровну между всеми соседними домами. Теперь жителям предстоит самим договориться, куда они готовы разместить контейнеры. А вот площадка для сбора крупногабаритного мусора все равно должна быть в едином месте. Чтобы на ней не скапливался мусор, власти города обратятся к региональному оператору и попросят усилить работу. Подключиться к вопросу обещает и депутат Законодательного собрания Дмитрий Новиков, который также приехал на встречу с жителями.

Напомним, только за прошлый месяц в администрацию города поступило больше 1000 жалоб – все они касались плохой работы управляющих компаний. Это заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. Диалог с УК у горожан наладить не получается, поэтому они обращаются за помощью в мэрию. Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. Кроме того, это регулярно делают и специалисты профильных управлений.

«Наши управляющие компании забывают, что их наняли жители. И в первую очередь УК должна работать на благо жильцов. На деле всё наоборот – просьбы и обращения там игнорируют. Поэтому я и сотрудники администрации выезжаем совместно с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой на места, чтобы помочь горожанам наладить диалог или сменить управляющую компанию», - подчеркнул Олег Гуменюк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]