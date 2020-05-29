Олег Гуменюк проверил работу еще двух управляющих компаний

Во Владивостоке продолжаются проверки работы управляющих компаний. Накануне, 12 мая, глава города Олег Гуменюк, сотрудники управления содержания жилищного фонда, административно-территориальных управлений, управления дорог и благоустройства, представители государственной жилищной инспекции, а также исполняющий обязанности прокурора Первомайского района Дмитрий Корсаков побывали во дворах домов № 29а по ул. Олега Кошевого и № 29/1 и 29/2 по ул. Гульбиновича, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Еженедельно бываю в нескольких дворах и понимаю, что проблемы везде схожие. Это отсутствие взаимопонимания с управляющими компаниями, длительное ожидание капитального ремонта, давно неремонтируемые придомовые дороги, - рассказал Олег Гуменюк. - Все эти проблемы стараемся решать поэтапно. Наладить диалог с УК помогают Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Чтобы ускорить глобальный ремонт, обращаемся в Фонд капитального ремонта, так как именно они проводят масштабные работы. А облагородить придомовую территорию помогает программа по ремонту «1000 дворов».

Глава города также отметил, что многое зависит и от активности самих жителей. И зачастую бывает так, что дома обслуживает одна и та же УК, но в одном ремонтных работ много, а в соседнем почти ничего. Так, жители дома № 29а по ул. Олега Кошевого хотят отремонтировать подъезды и кровлю. Управляющая компания готова это сделать, но нужно решение общедомового собрания. Жители договорились, что проведут его в ближайшее время.

Ряд вопросов вызывают у них и две межквартальные дороги, которые ведут к дому. Сотрудникам мэрии дано поручение обследовать их и поставить в план ремонта на будущий год. Решен будет и вопрос с уличным освещением. Дополнительные уличные светильники установят на территории между соседними домами.

А вот на Гульбиновича, 29/1 и 29/2 вопросов к управляющей компании нет. Но они есть к тротуарам и дорогам в округе. Глава Владивостока сообщил местным жителям, что на этот год вблизи их домов запланирован масштабный ремонт ливневки. Это поможет сохранить асфальт на долгое время. Будет сделано и леерное ограждение вдоль тротуаров, так как многие из них идут с уклоном и жителям удобнее было бы держаться за поручни при спуске.

«Мы понимаем, что сделать всё и сразу невозможно. Но когда есть четко намеченный план и понимание, в каком году и какой ремонт будет проведен, жить становится легче», - говорят жители.

Напомним, за последние два месяца в администрацию города поступило примерно 1600 жалоб – все они касались плохой работы управляющих компаний. Это заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. Диалог с УК у горожан наладить не получается, поэтому они обращаются за помощью в мэрию. Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. Кроме того, это регулярно делают и специалисты профильных управлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]