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Олег Гуменюк проверил работу еще двух управляющих компаний

Олег Гуменюк проверил работу еще двух управляющих компаний

Во Владивостоке продолжаются проверки работы управляющих компаний. Накануне, 12 мая, глава города Олег Гуменюк, сотрудники управления содержания жилищного фонда, административно-территориальных управлений, управления дорог и благоустройства, представители государственной жилищной инспекции, а также исполняющий обязанности прокурора Первомайского района Дмитрий Корсаков побывали во дворах домов № 29а по ул. Олега Кошевого и № 29/1 и 29/2 по ул. Гульбиновича, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«Еженедельно бываю в нескольких дворах и понимаю, что проблемы везде схожие. Это отсутствие взаимопонимания с управляющими компаниями, длительное ожидание капитального ремонта, давно неремонтируемые придомовые дороги, - рассказал Олег Гуменюк. - Все эти проблемы стараемся решать поэтапно. Наладить диалог с УК помогают Государственная жилищная инспекция и прокуратура. Чтобы ускорить глобальный ремонт, обращаемся в Фонд капитального ремонта, так как именно они проводят масштабные работы. А облагородить придомовую территорию помогает программа по ремонту «1000 дворов».

Глава города также отметил, что многое зависит и от активности самих жителей. И зачастую бывает так, что дома обслуживает одна и та же УК, но в одном ремонтных работ много, а в соседнем почти ничего. Так, жители дома № 29а по ул. Олега Кошевого хотят отремонтировать подъезды и кровлю. Управляющая компания готова это сделать, но нужно решение общедомового собрания. Жители договорились, что проведут его в ближайшее время.

Ряд вопросов вызывают у них и две межквартальные дороги, которые ведут к дому. Сотрудникам мэрии дано поручение обследовать их и поставить в план ремонта на будущий год. Решен будет и вопрос с уличным освещением. Дополнительные уличные светильники установят на территории между соседними домами.

А вот на Гульбиновича, 29/1 и 29/2 вопросов к управляющей компании нет. Но они есть к тротуарам и дорогам в округе. Глава Владивостока сообщил местным жителям, что на этот год вблизи их домов запланирован масштабный ремонт ливневки. Это поможет сохранить асфальт на долгое время. Будет сделано и леерное ограждение вдоль тротуаров, так как многие из них идут с уклоном и жителям удобнее было бы держаться за поручни при спуске.

«Мы понимаем, что сделать всё и сразу невозможно. Но когда есть четко намеченный план и понимание, в каком году и какой ремонт будет проведен, жить становится легче», - говорят жители.

Напомним, за последние два месяца в администрацию города поступило примерно 1600 жалоб – все они касались плохой работы управляющих компаний. Это заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. Диалог с УК у горожан наладить не получается, поэтому они обращаются за помощью в мэрию. Глава Владивостока Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. Кроме того, это регулярно делают и специалисты профильных управлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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