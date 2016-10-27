Дорожные и благоустроительные работы во Владивостоке начались в рекордно ранние сроки

Дорожный ремонт в дальневосточной столице набирает обороты. Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил качество и ход работ по благоустройству города.

Сегодня в краевом центре десятки адресов, по которым ведут капитальные и восстановительные работы пешеходных зон и дорог. Ремонт проводят муниципальные предприятия и привлеченные подрядчики. В планах на теплый сезон обновить 60 внутриквартальных проездов и основных магистралей.

Олег Гуменюк, глава администрации Владивостокского городского округа: "Дороги ремонтируем по федеральным деньгам, Минвостокразвития деньги. В этом году мы не только дороги ремонтируем, даже придомовые. Мы, видите, и ливнёвки стали ремонтировать. Делаем в этом году и тротуары, это очень важно. В этом году мы начинали работать после 15-18 апреля. Могли бы и раньше. Мы ждали, когда заводы заработают".

Также во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов». Так, на проспекте 100-летия Владивостока, 84а уже установлено основание, на котором разместится спортивный комплекс. Во время рабочей поездки Олег Гуменюк побывал во дворе по Кирова, 42. Возле этой пятиэтажки уложен ровный слой нового асфальта.

Валентина Сергеева, житель дома ул. Кирова, 42, г. Владивосток: «Мы счастливы. Просто счастливы. Всё они принимали во внимание наши слова. Разговаривали всегда вежливо и вели себя хорошо».

В этом году на первом этапе программы благоустройство запланировано более чем в 100 дворах Владивостока. Напомним, программа «1000 дворов» организована по распоряжению главы региона Олега Кожемяко. Так, в прошлом году благоустройство было проведено в 300 дворах Владивостока, и в этом темпы снижать не будут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]