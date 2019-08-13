Олег Гуменюк: Помогаем жителям решать проблемные вопросы ЖКХ

Глава Владивостока Олег Гуменюк продолжает встречи с жителями города, проверку работы управляющих компаний и качества содержания жилищного фонда. Накануне он побывал еще по двум адресам – на ул. Авраменко, 15а и Стрельникова, 12, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

В рабочей поездке приняли участие специалисты профильных управлений, а также представитель Государственной жилищной инспекции Приморского края. В полномочия этой организации входит лицензирование и контроль за работой УК.

У жителей дома № 15а накопилось немало претензий к работе управляющей компании «Эгершельд ДВ». Самые серьезные проблемы – это обрушение штукатурки с фасада и балконов, а также постоянное затопление подвала бытовой канализацией.

Как сообщил замначальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктор Алеко, за несколько последних лет за счет муниципального бюджета в этом доме выполнен целый ряд работ – капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также фасада. Теперь управляющая компания обязана поддерживать нормальное текущее состояние дома, однако, судя по результату, не делает этого. К примеру, фасад требует восстановительного ремонта, который необходимо проводить за счет собранных средств собственников. Требуются решения специалистов для того, чтобы не затапливало подвал.

Олег Гуменюк спросил у жителей, предоставляет ли УК отчет о расходовании собранных средств. Как отметила старшая по дому Елена Душенкина, люди не знают, куда и как тратятся их деньги – никаких отчетов нет.

Глава Владивостока обратился к представителю жилищной инспекции с предложением провести проверку расходования средств и выполненных работ. Данная информация должна быть доведена до жителей.

Кроме того, он дал поручение специалистам управления дорог и благоустройства обследовать и с помощью спецтехники прочистить колодцы ливневой канализации, которые находятся на придомовой территории. Такая мера позволит устранить одну из причин затопления подвала.

Олег Гуменюк вместе со специалистами мэрии по просьбе жителей спустился в подвал – оказалось, что помещения не только подтоплены, но и захламлены. Управляющая компания просто обязана вывезти весь мусор и освободить технические помещения. Этот вопрос также поставлен на контроль.

«Управляющая компания обязана добросовестно исполнять свои обязанности, проводить весенне-осенние осмотры жилфонда, планировать необходимые текущие работы, - подчеркнул глава города. – Если она это не делает – собственники могут пожаловаться в жилищную инспекцию, в прокуратуру, а при необходимости даже сменить УК, и мы готовы помогать в этом людям».

Вторым адресом встречи стал двор на ул. Стрельникова, 12. Здесь также собралось немало жителей со своими вопросами. Одна из главных - разрушенная лестница, идущая между жилыми домами. Олег Гуменюк дал поручение городскому управлению дорог и благоустройства уже в этом году провести аварийное восстановление конструкции, а полную замену поставить в план на следующий год.

«Ежегодно ремонтируем несколько десятков лестниц, на этот год план уже сверстан, поэтому капитальные работы по возможности будут поставлены в план следующего», - отметил глава города.

Жители рассказали, что дом вошел в программу «1000 дворов», в рамках которой в прошлом году здесь установили хорошую детскую площадку. В этом году люди собрали пакет документов и подписи, чтобы провести в 2022 году асфальтирование территории. По условиям программы жители готовы добавить пять процентов собственных средств для софинансирования работ. Как сообщили представители управления содержания жилфонда, решение будет приниматься после завершения сбора заявок и определения объема средств, направленных на реализацию программы.

Также граждане высказали претензии к работе управляющей компании – плохо убираются подъезды и дворы. Прямо во время встречи люди получили консультацию специалиста Владивостокского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Приморского края, как они могут направить свои жалобы для принятия мер.

Напомним, такие встречи с жителями глава Владивостока Олег Гуменюк проводит еженедельно и обязательно в присутствии представителей управляющих компаний. Также чтобы помочь собственникам стать грамотными заказчиками коммунальных услуг, повысить знания в области законодательства в сфере ЖКХ, в администрации Владивостока в ближайшее время возобновит свою работу школа «Управдом».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]