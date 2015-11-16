Новости Общество Экономика

Сегодня, 13:45
 

Директоров трех приморских «управляек» отстранили от должности

Директоров трех приморских «управляек» отстранили от должности

Фото: BBC

Троих руководителей управляющих компаний из Приморья дисквалифицировали на три года по требованию краевой государственной жилищной инспекции. Об этом сообщил на пресс-конференции, прошедшей в Администрации региона, руководитель ведомства Евгений Баршай.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, причиной дисквалификации стали грубые нарушения в работе обслуживающих организаций.

Помимо предписаний и штрафов, которых с начала года уже взыскано на сумму более 5 миллионов рублей, обслуживающая организация принудительно может лишиться домов, взятых на обслуживание.

Такой прецедент был в Находке, когда за серьезные нарушения жилищного законодательства у управляющей компании вывели все дома, которые она обслуживала.

Отмечено, что основные нарушения, выявляемые жилинспекторами, – невыполнение договора содержания жилого фонда, неправильные начисления платежей.

В таких случаях выписываются штрафы управляющей компании, которые могут достигать 300 тысяч рублей.

Отметим, что качество работы управляющей организации во многом зависит и от активности самих жильцов. Когда работает грамотный совет дома, между жильцами налажены конструктивные взаимоотношения, то и управляющая компания это видит и во многом понимает, что работать плохо у нее уже не получится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря