Директоров трех приморских «управляек» отстранили от должности
Троих руководителей управляющих компаний из Приморья дисквалифицировали на три года по требованию краевой государственной жилищной инспекции. Об этом сообщил на пресс-конференции, прошедшей в Администрации региона, руководитель ведомства Евгений Баршай.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, причиной дисквалификации стали грубые нарушения в работе обслуживающих организаций.
Помимо предписаний и штрафов, которых с начала года уже взыскано на сумму более 5 миллионов рублей, обслуживающая организация принудительно может лишиться домов, взятых на обслуживание.
Такой прецедент был в Находке, когда за серьезные нарушения жилищного законодательства у управляющей компании вывели все дома, которые она обслуживала.
Отмечено, что основные нарушения, выявляемые жилинспекторами, – невыполнение договора содержания жилого фонда, неправильные начисления платежей.
В таких случаях выписываются штрафы управляющей компании, которые могут достигать 300 тысяч рублей.
Отметим, что качество работы управляющей организации во многом зависит и от активности самих жильцов. Когда работает грамотный совет дома, между жильцами налажены конструктивные взаимоотношения, то и управляющая компания это видит и во многом понимает, что работать плохо у нее уже не получится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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