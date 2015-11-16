Директоров трех приморских «управляек» отстранили от должности

Троих руководителей управляющих компаний из Приморья дисквалифицировали на три года по требованию краевой государственной жилищной инспекции. Об этом сообщил на пресс-конференции, прошедшей в Администрации региона, руководитель ведомства Евгений Баршай.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, причиной дисквалификации стали грубые нарушения в работе обслуживающих организаций.

Помимо предписаний и штрафов, которых с начала года уже взыскано на сумму более 5 миллионов рублей, обслуживающая организация принудительно может лишиться домов, взятых на обслуживание.

Такой прецедент был в Находке, когда за серьезные нарушения жилищного законодательства у управляющей компании вывели все дома, которые она обслуживала.

Отмечено, что основные нарушения, выявляемые жилинспекторами, – невыполнение договора содержания жилого фонда, неправильные начисления платежей.

В таких случаях выписываются штрафы управляющей компании, которые могут достигать 300 тысяч рублей.

Отметим, что качество работы управляющей организации во многом зависит и от активности самих жильцов. Когда работает грамотный совет дома, между жильцами налажены конструктивные взаимоотношения, то и управляющая компания это видит и во многом понимает, что работать плохо у нее уже не получится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]