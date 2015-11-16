«Управляйки» в Приморье заплатят многомиллионные штрафы

За нарушения жилищного законодательства обслуживающие организации Приморского края оштрафованы почти на 12 миллионов рублей. Нарушители обязаны не только заплатить штраф, но и устранить замечания, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

По информации государственной жилищной инспекции Приморья, в 2019 году специалисты ведомства провели 746 проверок в рамках жилищного и лицензионного надзора.

За различные нарушения управляющие компании, товарищества собственников жилья и предприятия, обслуживающие жилые дома, оштрафованы почти на 12 миллионов рублей, семь из которых уже оплачены.

«Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, – несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, управления многоквартирными домами, некачественное предоставление населению коммунальных услуг, неправильное начисление платы», – пояснил руководитель ведомства Евгений Баршай.

В прошлом году три директора «управляек» дисквалифицированы, а две компании лишились лицензий, по трем организациям документы находятся в суде.

Как отметил глава жилинспекции, большая работа велась в прошлом году и в связи с переходом Приморья на новую схему обращения с отходами. Теперь оплата за мусор стала отдельным платежом, таким как за свет, воду и тепло, и исключается из «коммунальной» квитанции.

«Жилищная инспекция будет отслеживать, чтобы управляющие компании не допускали задвоения платежей. Те компании, которые продолжат выставлять счета за вывоз мусора, могут получить штраф до 250 тысяч рублей», – уточнил Евгений Баршай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]