Приморские «управляйки» остались без домов

Две управляющие компании из Находки лишены права обслуживать 62 жилых дома. Причина такого решения – многочисленные нарушения жилищного законодательства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на АПК.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в течение года проводились проверки компаний «Хмыловка» и «Карат». В результате было установлено, что эти организации неоднократно допускали грубые нарушения лицензионных требований.

«В октябре инспекция приняла решение об исключении всех многоквартирных домов, находящихся под управлением данных компаний», – пояснил руководитель инспекции Евгений Баршай.

По его словам, главное нарушение заключалось в том, что компании не передали документацию на дома другой обслуживающей организации, после того, как жильцы решили перейти в нее.

«Собранием жильцов была выбрана другая управляющая компания, и документы на нее должны быть были переданы, однако прежние “управляйки” этого не сделали, что является грубым нарушением лицензионных требований. Этим организациям давался срок на устранение замечаний, однако они были проигнорированы. Поэтому мы приняли решение забрать у этих компаний все дома, которые они обслуживали ранее», – прокомментировал глава ведомства.

Теперь часть домов уже обрела новую обслуживающую организацию, по остальным администрация Находки объявила конкурс. При этом все дома обслуживаются, коммунальные услуги жители получают в полном объеме.

Евгений Баршай добавил, что это не первые компании, которые таким образом лишились обслуживаемых домов, на очереди несколько компаний во Владивостоке и Ханкайском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]