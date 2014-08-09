Фестиваль «В_город» возвращается во Владивосток

С 3 по 8 мая во Владивостоке состоится фестиваль «В_город». В этот раз он развернется на участке от улицы Пограничной до набережной Спортивной гавани. Его организует Дирекция общественных пространств администрации Владивостока в партнерстве с командой CREATIVESPOT, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Проект «В_город» – это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в активные события. В этом году организаторы фестиваля ставят перед собой задачу не только развлечь горожан, но и дать возможность талантливым жителями краевой столицы продемонстрировать свои умения и продукцию, производимую собственными силами.

«Во Владивостоке с каждым годом становится все больше уютных скверов, парков и набережных. И люди привыкают, что им есть, где погулять с семьей или встретиться с друзьями. Я считаю, что пришло время следующего этапа. Нужно наполнять эти пространства событиями. И житель Владивостока должен знать, что в одном сквере он может утром заняться спортом, в другом почитать книги и послушать интересную лекцию, а в третьем по вечерам играет живая музыка. Фестиваль «В_город» является демонстрацией этой концепции», – сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Он также подчеркнул, что во Владивостоке не просто создают и развивают общественные пространства, но и вдыхают в них новую жизнь.

«По инициативе главы города в 2020 году появился фестиваль «В_город», который включал в себя серию мероприятий в центральной части Владивостока и стал одним из интереснейших событий в жизни города. Наступил 2021 год, у Дирекции общественных пространств появилось современное оборудование. Мы решили продолжить эту историю и провести фестиваль на набережной Спортивной гавани, где с 1 по 9 мая будет размещена сцена. Это будет новый формат, новый звук, новый свет. Призываем горожан посетить это мероприятие и в качестве зрителей, и в качестве участников события», – отмечает руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Программа фестиваля включает в себя:

- выступления главных творческих коллективов края на большой сцене;

- спортивные соревнования и бесплатные фитнес-активности;

- выставка автомобилей Stance show car;

- соревнования мобильного киберспорта в дисциплинах MOBA (MLBB) и Королевская битва (CoD);

- интеллектуальные игры для команд и открытые игры по вселенной Dungeons & Dragons;

- Pixel Slam – импровизационные выступления артистов digital-art, проецирующих визуальные эффекты на большой экран;

- кинопоказы;

- «открытый микрофон» – выступления новых творческих коллективов и артистов, прошедших конкурсный отбор;

- маркет и фудкорт.

Официальное открытие фестиваля состоится 3 мая в 18:00.

Следить за событиями фестиваля можно в аккаунтах @adm_vlc и @vl_parki в социальной сети Instagram.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]