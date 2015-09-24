Шествие выпускников во Владивостоке отменили в последний момент

В субботу, 12 сентября, во Владивостоке стартовал первый фестиваль в рамках проекта «В_город». Первым мероприятием должно было стать шествие выпускников, однако в последний момент стало известно, что его отменили, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Несмотря на это, улица Светланская сегодня перекрыта для движения и парковки автотранспорта.

Напомним, ранее мэрия анонсировала, что шествие выпускников разных лет пройдёт в 11:00 по улице Светланской от дома № 37 до Набережной Цесаревича. Шествие должно было отчасти заменить отменённый ранее общегородской выпускной.

Согласно постановлению губернатора, проведение массовых мероприятий свыше 40 человек запрещено. Скорее всего, проблемы с проведением шествия возникли из-за сроков - анонс фестиваля был опубликован только в среду, 9 сентября. В нём отмечалось, что праздник проводится по инициативе главы администрации Владивостока Олега Гуменюка.

«Мы прислушались к мнению жителей и решили не проводить массовое шествие, пока пандемия коронавируса не закончилась. Светланская сегодня представляет из себя прогулочную зону, где сосредоточены различные точки со спортивными и культурными активностями, которые были запланированы ранее», - прокомментировали организаторы мероприятия.

Остальные мероприятия фестиваля должны пройти по плану. На Светланской от центра до Набережной Цесаревича работают творческие и спортивные площадки.

Движение от Светланской, 37 до дома № 71 будет перекрыто с 10:00 до 16:00. Общественному транспорту тоже придётся изменить маршруты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]