Центр Владивостока перекроют на шесть часов из-а фестиваля и шествия выпускников

Первый фестиваль в рамках проекта «В_город» во Владивостоке в эту субботу, 12 сентября, начнется с «Парада выпускников», а завершится гала-концертом проекта «А где Пушкин?». Главными площадками праздника станут скверы Пушкинский, Адмиральский и им. Адмирала Невельского, набережная Цесаревича, а также центральная улица города – Светланская, которая на один день превратится в прогулочную зону с точками питания и различными событийными площадками.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, праздничные мероприятия начнутся с «Парада выпускников». В нем примут участие выпускники школ и вузов 2020 года, у которых из-за пандемии коронавируса был отменен общегородской выпускной, а также выпускники прошлых лет, их родные и друзья. Построение колонны с соблюдением социальной дистанции начнется в 10:30 у дома № 37 на улице Светланской. Начало запланировано на 11 часов.

К 11:30 колонну выпускников ожидают на набережной Цесаревича, где начнётся дискотека для всех гостей. За музыкальную часть будут отвечать приглашённые диджеи, которые устроят дневную вечеринку. В открытый микрофон гости смогут поздравить собравшихся и передать привет одноклассникам и однокурсникам.

Также на мероприятии подведут итоги челленджа фотографий с выпускного в социальных сетях и наградят победителя. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить в социальных сетях снимок с вашего выпускного вечера и поставить хэштег мероприятия #выпускникивгороде.

Кульминацией дискотеки станет выбор короля и королевы выпускного. Так что гости, желающие побороться за корону, могут прийти на мероприятие в праздничных нарядах. Дискотека продлится до 16 часов.

Вечерняя программа фестиваля развернется в Пушкинском сквере. В 18 часов здесь начнется гала-концерт проекта «А где Пушкин?», где будет море музыки от талантливых горожан. Музыкальный марафон продлится до 22 часов.

Ожидают жителей и гостей Владивостока и другие мероприятия. Так, на улице Светланской разместятся площадка федерации трикинга, прокат «необычных велосипедов», беговелы, мастер-классы по кубинской сальсе и энергичной зумбе, игровая площадка с аниматорами, фотозона, «Спортивный лабиринт» и игра в городки.

Кроме того, если вы возьмете с собой ролики, то не только сможете покататься на выделенной площадке, но и принять участие в обучающих мастер-классах.

В сквере им. Адмирала Невельского будут играть в го, аэрохоккей, настольный теннис и футбол, а также стрелять из лука.

В Адмиральском сквере развернется игротека «Достопримечательности Владивостока», пройдут мастер-классы по рисунку и пленэр. Пушкинский сквер станет зоной спидкубинга, молодежного квартирника, «Фотосушки».

На время проведения основных мероприятий с 10 до 16 часов 12 сентября движение по улице Светланской от дома № 37 до дома № 71 будет ограничено. Объезд, в том числе общественного транспорта, будет осуществляться по улицам Алеутской, Семеновской, Уборевича, Суханова, Пушкинской, Лазо, Корабельной Набережной, Океанскому проспекту.

Жителям и гостям Владивостока на это время разрешат парковку автотранспорта на некоторых участках дорог, где сейчас установлены знаки «Остановка запрещена». Для этого они временно будут закрыты.

Это участки:

- по Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до района Покровского парка);

- по ул. Суханова (от Луцкого до Уборевича);

- по ул. Семёновской (от пересечения с Океанским проспектом до Уборевича);

- по Корабельной набережной;

- по ул. Светланской (от пересечения с Алеутской до Океанского проспекта).

Для удобства гостей праздника также будет организована работа дополнительных автобусов, которые будут курсировать по маршрутам «Центр – проспект 100-летия Владивостока – Центр» и «Центр – площадь Луговая – Центр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]