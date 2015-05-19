На спортплощадке школы № 60 Владивостока отремонтируют полосу препятствий

В школе № 60 Владивостока отремонтируют полосу препятствий для занятия спортом и проведения военно-патриотических мероприятий. Договоренность об этом достигнута между главой Владивостока Олегом Гуменюком и представителями подрядной организации, которая оборудовала площадку в прошлом году, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

С просьбой привести полосу препятствий в порядок к главе города во время майских праздников обратился преподаватель школы, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.

"Площадка замечательная, спасибо подрядной организации, и все же прошедший год показал, что здесь необходимо кое-что исправить", – рассказал главе города Гарольд Григорьевич, который работает в школе уже 48 лет и сам лично оборудовал здесь первую полосу препятствий в 1998 году. – "Кто-то скажет – мелочи, но я так не считаю, ведь здесь занимаются дети".

Визит главы в школу показал, что несколько элементов площадки действительно можно и нужно исправить. Например, один из спусков не до конца оформлен деревянными элементами, а в лабиринте имеются отверстия, которые мешают ладоням. Кроме того, по просьбе Гарольда Григорьевича на площадке установят еще один рукоход.

"Прошу прислушаться к просьбам уважаемого педагога и максимально оперативно их выполнить", – обратился к представителю подрядной организации Олег Гуменюк. – "24 мая десятиклассники будут сдавать здесь нормативы, а летом - заниматься дети пришкольного лагеря. Важно, чтобы им было комфортно и безопасно".

Напомним, новый стадион, хоккейная коробка, площадки для занятий спортом и полоса препятствий появились в школе № 60 в 2020 году. Сегодня здесь проходят уроки физкультуры и выполняют упражнения в рамках подготовки учащихся по программе «Основы воинской службы» (часть программы предмета ОБЖ в 10 классе). Во внеурочное время на пришкольной территории занимаются спортом жители всего микрорайона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]