Два пришкольных стадиона восстановили во Владивостоке

Новые стадионы с футбольными полями, хоккейной коробкой и тренажерами появились у школ 58 и 60 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел спортивные объекты в пятницу, 12 июня.

Пришкольные стадионы включают в себя все необходимое для круглогодичного занятия спортом детей и взрослых. Это комплексные площадки со стадионом, тренажерами, летними и зимними раздевалками. Здесь можно заниматься игровыми, силовыми видами спорта, а в школе №60 установлена хоккейная коробка.

Олег Кожемяко подчеркнул, что работы выполнены качественно и в полном объеме. На реставрацию двух объектов из краевого бюджета было направлено около 80 миллионов рублей.

«Это хороший подарок для почти 3 тысяч учеников. Здесь можно проводить соревнования, продумана система расписания для занятий спортом местных жителей. Считаю правильным решением восстанавливать заброшенные стадионы, возвращать их к жизни и давать возможность детям гармонично развиваться. Поэтому эта работа будет продолжена, сейчас отыгрывается конкурс на школы №39 и №51», – заявил глава Приморья.

Также Олег Кожемяко вручил директорам школ новый спортивный инвентарь – мячи, теннисные ракетки, хоккейные клюшки.

Напомним, региональным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Приморском крае запланировано к 2024 году достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%, а доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения – 56,2%.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]