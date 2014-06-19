Современные спортивные комплексы устанавливают в муниципалитетах

Сразу три современных спортивных площадки построили в Находкинском городском округе за счет средств краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» – составной части нацпроекта «Демография», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на АПК.

Многофункциональная спортплощадка открылась возле школы №26 в микрорайоне Ливадия. Всего три месяца назад на этом месте находились два старых баскетбольных поля, а сейчас на новом пришкольном стадионе установлены коробка для игровых видов спорта с резиновым покрытием, беговая дорожка, уличные тренажеры, проведено освещение. Зимой здесь можно будет заливать каток для игры в хоккей и катания на коньках. Рядом установлены теплые раздевалки и крытая трибуна для зрителей. Теперь на спортплощадке будут проводиться уроки физкультуры и турниры по различным видам спорта, проводить свободный досуг, занимаясь спортом, смогут жители микрорайона.

Еще две хоккейные коробки с бортами из стеклопластика появились в поселке Южно-Морской рядом со школой № 27 и в Северном микрорайоне Находки у школы № 7 «Эдельвейс». В Южно-Морском к площадке также подвели гидрант, отремонтировали уличное освещение, чтобы взрослые и дети могли кататься на коньках по вечерам.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» всего в 2019 году запланировано построить 10 спортивных площадок и 14 атлетических павильонов с уличными тренажерами в девяти муниципалитетах, 35 хоккейных коробок в 21 муниципальном образовании, большая часть из которых – сельские поселения.

«Основные работы по строительству и установке оборудования планируется завершить к концу ноября, после чего площадки откроются для всех желающих заниматься физической культурой и спортом», – отметили в ведомстве.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]