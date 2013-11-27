Более 7 млн потратили на спортплощадку в Надеждинском районе

В Надеждинском районе открыли новую спортивную площадку. Она расположилась на базе общеобразовательной школы № 8 села Нежино, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Министерство физической культуры и спорта Приморского края.

На возведение комплекса из краевого бюджета выделили более 7 миллионов рублей. В ближайшее время еще одна такая площадка откроется в поселке Раздольное. Работа ведется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ученики школы уже опробовали новую игровую зону и тренажеры. Теперь здесь будут проходить уроки физической культуры и занятия секций мини-футбола и каратэ. Безопасное бесшовное резиновое покрытие позволит избежать травм.

«Это грандиозное событие для села Нежино. Открытия спортивного комплекса ждали и взрослые, и дети. Теперь для школьников будет организован комфортный учебный процесс во время занятий физической культурой», – рассказала начальник управления образования администрации Надеждинского района Ирина Соколова.

По словам главы муниципалитета Рустяма Абушаева, региональный проект «Спорт – норма жизни» позволяет муниципальным образованиям модернизировать спортивную инфраструктуру.

«В понедельник, 14 сентября, мы подписали акт приемки такой же спортплощадки на территории школы №7 в селе Прохладное. В ближайшее время ожидается открытие универсальной спортивной площадки в школе №2 поселка Раздольное», – добавил глава района.

Напомним, масштабное строительство спортивной инфраструктуры продолжается в районах Приморья. На возведение одних только спортплощадок в текущем году предусмотрено более 400 миллионов рублей. Всего в 2020 году в крае появятся 62 таких объекта – работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортплощадки возводят четырех видов: универсальные, крытые, для игровых видов спорта и комбинированные спорткомплексы.

К 2024 году по нацпроекту «Демография» в Приморском крае планируется достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%. Всего в 2020 году в крае появятся более 70 новых спортивных сооружений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]