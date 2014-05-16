Стадион в Дальнегорске открылся после серьезной реконструкции

После масштабной реконструкции в Дальнегорске открылся стадион. Право перерезать символическую ленточку доверили приморской спортсменке, воспитаннице спортивной школы «Вертикаль», трехкратной победительнице первенства мира по пауэрлифтингу Алине Рассамахиной, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте физкультуры и спорта края.

Модернизация стадиона проводилась в 2018-2019 годах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». В ходе капитального ремонта была восстановлена дренажная система футбольного поля с последующей укладкой на нем искусственного газона, сделаны баскетбольно-волейбольная площадка и легкоатлетическая зона с беговыми дорожками, сектором для метания и ямой для прыжков в длину, установлены уличные тренажеры, электронное табло и зрительские трибуны. Проведены работы по благоустройству территории, заасфальтированы проезды, парковочные площадки и пешеходные дорожки.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, введением в эксплуатацию стадиона завершилась двухэтапная реконструкция объектов спортивной школы «Вертикаль».

«В первом этапе в 2013-2014 годах была проведена реконструкция здания спортивной школы. Всего на эти цели было выделено более 71 миллиона рублей, из них более 54 миллионов из краевого бюджета и около 17,5 миллионов из муниципального», – дополнили специалисты ведомства.

Открытие стадиона стало большим спортивным праздником как для воспитанников «Вертикали», так и для жителей города. Первыми по обновленному спортобъекту почетный круг с факелом эстафеты олимпийского огня совершили ветераны-легкоатлеты – неоднократные победители и призеры всесоюзных и всероссийских соревнований Лариса и Юрий Машенцевы.

Для школьников устроили легкоатлетическую эстафету, а на поле стартовали футбольные баталии среди юношеских команд «Вертикаль» и «Росток» и мужских коллективов «Квадрат» и «Патриот», за которые активно болели многочисленные зрители. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе на новых уличных тренажерах.

По словам директора спортивной школы «Вертикаль» Евгения Вороненко, в учреждении различными видами спорта бесплатно занимаются более 600 детей.

«У нас созданы все условия для занятий хоккеем, футболом, самбо, спортивной акробатикой, шахматами, легкой и тяжелой атлетикой, пауэрлифингом. Взрослые занимаются в тренажерных залах, фитнесом, футболом», – уточнил руководитель.

Кроме того, на базе спортивной школы «Вертикаль» работает муниципальный центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и теперь стадион будет задействован для подготовки и выполнения нормативов ГТО.

Также в этом году в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Дальнегорскому городскому округу была направлена субсидия из краевого бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в размере 5,2 миллиона рублей, из которых почти на 2,4 миллиона «Вертикаль» закупила различные тренажеры, спортивную экипировку, мячи и другой необходимый инвентарь.

Отметим, в настоящее время в Дальнегорске развиваются 20 видов спорта, работают три муниципальных учреждения спорта и культурно-спортивный центр, в которых занимаются свыше 2 тысяч детей и подростков.

«Ввод в эксплуатацию обновленного спортивного объекта придаст мощный импульс развитию физкультурно-оздоровительного движения, еще больше жителей города всех возрастов будут привлечены к занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни», – подчеркнула заместитель директора спортивной школы «Вертикаль» Елена Яковенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]