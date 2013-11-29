Новые хоккейные коробки и стадионы строят в столице Приморья
Спортивные занятия - в шаговой доступности. Рядом со школами в разных районах Владивостока завершают строить новые спортплощадки и стадионы. Два из них появятся до конца года возле 58-й и 60-й школ. Аукционы уже прошли, подрядчики работают на объектах, сообщили "Вестям: Приморье" в администрации Владивостока.
Ученики 12-й школы долгое время были без спортивной территории. А в этом году здесь строят крытую площадку для занятий и игр. Сейчас рабочие собирают навес, а сразу после этого приступят к укладке резинового покрытия на новой спортплощадке. Финальный этап – установка тренажёров.
Новые хоккейные коробки в этом году установят также на территориях 16-й, 37-й, 63-й и 67-й школ Владивостока. В числе ближайших на приёмку - коробка возле средней школы № 16. Готово основание, установлены все борта и трибуны. Сейчас идёт монтаж крытых раздевалок. На площадке рядом со школой № 37 началась сборка хоккейных бортов. Вскоре их начнут монтировать и на Бородинской, 7, где располагается школа № 63.
Ученики школы № 38, что на проспекте 100-летия Владивостока, и жители ближайших к ней домов тоже с нетерпением ждут сдачи новой универсальной спорплощадки. Сейчас рабочие как раз монтируют трибуны для зрителей. Здесь можно будет заниматься круглый год. На площадке будут хоккейная, а также баскетбольно-волейбольная зоны.
«На всех этапах работ идёт строгий контроль. Все спортобъекты, которые сейчас строят рядом с городскими школами, будут сданы согласно прописанным в контрактах срокам», - подчёркивают специалисты управления образования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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