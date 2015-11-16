Ярмарка недвижимости от Сбера пройдет в «Калина Молл» во Владивостоке 22 мая

22 мая 2021 года в ТЦ «Калина Молл» в 12:00 пройдет Ярмарка недвижимости. Участие в ярмарке примут ведущие застройщики Приморского края, которые представят свои проекты жилых комплексов, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном рынке, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке – от 0,1 % годовых и получить консультации по кредитованию.

Прямо на Ярмарке недвижимости жители Приморья смогут изучить все предложения рынка и выбрать понравившуюся квартиру по специальной цене, напрямую пообщаться с застройщиками и банком, на месте получить консультацию по ипотеке, налоговым вычетам и другим льготам, а также сразу подать заявку на жилищный кредит.

За 5 лет существования Ярмарка недвижимости помогла более тысяче семей решить свой жилищный вопрос.

Марина Королева, начальник управления по работе с клиентами и ипотечному кредитованию Приморского отделения Сбербанка: «На Ярмарке недвижимости Сбербанк собирает застройщиков, риелторов и заемщиков, доводит информацию о возможностях кредитования, знакомит с предложениями на рынке жилья в Приморском крае, рассчитывает для каждого необходимую ему сумму ипотеки. Сегодня одна из наиболее востребованных программ – «Господдержка 2020», которая будет действовать до 01.07.2021. Максимальная сумма кредита по программе для Приморского края составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий».

Ознакомиться с подробными условиями кредитования, оформить ипотеку и выбрать жильё можно онлайн на DomClick.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]