Новый облик подземных переходов. Константин Шестаков поручил привести в порядок ряд объектов

Подземные пешеходные переходы отремонтируют во Владивостоке этим летом. Новый облик появится у объектов на проспекте Красного Знамени, 93, на ул. Жигура, а также в районе остановок «Молодежная», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Постышева». Накануне, 25 мая, и. о. главы города осмотрел несколько из них, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Первой точкой в маршруте рабочей поездки Константина Шестакова стала подземка на Красного Знамени, 93. Этот переход пугает местных жителей не только отсутствием полноценного ремонта и освещения, но и звуковыми «спецэффектами» – он был сделан рядом с сетями «Примводоканала», и теперь там постоянно слышно журчание воды. Специалистам управления дорог и благоустройства поручено совместно с краевой структурой провести экспертизу. Ведь проблема не только в самом звуке воды, а в регулярных подтоплениях, которые случаются в переходе.

Также в ходе поездки и. о. главы города побывал в подземных переходах в районе остановок «Постышева», «Проспект 100-летия Владивостока» и «Молодежная». У всех объектов проблемы схожие: тусклое освещение, разрушенная облицовка, годами не видевшие ремонта потолки и входные порталы. В ближайшее время во всех этих переходах будут оштукатурены стены, сделан ремонт потолков и входных конструкций. Сотрудникам ВПЭС поручено подготовить предложения по дополнительному освещению.

«Уже в этом году подземные переходы приведут в порядок, а в будущем совместно с креативной молодежью мы проработаем вопросы их художественного оформления. Городские службы в ежедневном режиме проводят анализ обращений граждан. И в топ-3 самых наболевших проблем, после дорог и вывоза веток, попало состояние подземных пешеходных переходов. Стараемся оперативно реагировать на социальные запросы горожан», - подвел итоги поездки Константин Шестаков.

К слову, эскизный проект для росписи стен в подземном переходе на Жигура уже готов. Поблизости находится железная дорога, и район исторически был населен железнодорожниками. Поэтому художники предложили развить эту историю и нарисовать здесь паровоз из Ромашково, доехавший до Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]