Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»

С 21 по 27 июня дальневосточных геймеров приглашают сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)* и World of Tanks**. Призовой фонд кибертурнира 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие — бесплатное, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS:GO «18+», World of Tanks «14+». Игры пройдут по системе «Single Elimination», когда команда выбывает из соревнований после одного поражения. Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

«“Ростелеком” постоянно поддерживает развитие киберспорта: организует соревнования, развивает в партнерстве с лидерами игрового рынка экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. Турнир “Кубок “Ростелекома” — отличная возможность для известных дальневосточных команд и только начинающих игроков помериться силами и выяснить кто же сильнее. Ждем интересных поединков и ярких побед!» — отметил директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.

Финалы по CS:GO и World of Tanks состоятся 26 и 27 июня. Комментировать итоговые сражения по World of Tanks будет Артем Кузнецов на своем YouTube канале IIomudop_MSK. Финал по CS:GO на платформе Twitch проведет Сmarty.

«Турниры таких масштабов для нашего региона достаточно редкое и эксклюзивное явление. Выбраны самые популярные игровые дисциплины среди дальневосточников. Приглашаю команды к участию и, думаю, нас ждет захватывающая киберсхватка», — рассказал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка.

Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1Z5hx0hfRRjDCRZ1dKOCqvXy_W0QetNmlYc9bAibWQIQ/edit. Завершится регистрация 19 июня в 23.59 (UTC + 10 часов) или по достижении лимита турнира — 128 команд на каждую игру.

*CS:GO — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

**World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, в которой представлены боевые машины середины XX века (1930—1960-х годов). Разработана игра белоруской студией Wargaming.net.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]