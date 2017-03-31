Новости Деловые новости

Сегодня, 11:42
 

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

Фото: Пресс-служба АО "Ростелеком"

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

«Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря