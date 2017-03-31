Уникальные бонусы для поклонников игр Warface, ArcheAge и CrossFire в тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома»

Абонентам тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» доступны новые возможности в опции MY.GAMES. До 26 ноября 2020 года геймеры могут воспользоваться выгодными игровыми бонусами в онлайн-шутере Warface, фентези-MMORPG ArcheAge и тактическом шутере CrossFire, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

В игре Warface пользователь получит VIP-ускоритель, который увеличивает количество получаемых варбаксов на 75%, опыта персонажа на 100% и опыта поставщиков на 50%, и улучшенный состав оружия для ежедневного начисления, в который входят штурмовая винтовка Howa Type 89 Custom, помповый дробовик Marlin 1894 Custom, пистолет-пулемёт AM-17, снайперская винтовка Truvelo CMS 20x42 mm и пистолет Maxim 9. А с 14 по 21 октября в онлайн-шутере можно будет получить оружие навсегда «за дни РТК» со скидкой 33%. В рамках обычных условий пользователи Warface получают на счет по десять игровых кредитов и 1 «День РТК» каждый день. «Дни РТК» игроки могут обменивать на различное оружие.

Игроки ArcheAge за накопленные «дни РТК» смогут выкупить двух редких боевых питомцев: Нараянскую воительницу или Духа засухи. Кроме того, они тоже получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа (начисляется 1 раз на 1 аккаунт). Накопленные в ArcheAge «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку начисляются награды: «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».

В игре CrossFire ежедневно, в дополнение к обычным бонусам, будут начисляться граната Fox и Colt 1911 Graffiti. Сейчас игрокам доступно три вида бонусов. Первый из них — абонент может выбрать один из четырех видов оружия, начисляемых ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день. Также в CrossFire накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда. А еще все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой убойной силой (данное оружие начисляется 1 раз на 1 лицевой счет).

«“Ростелеком” не перестает развивать свое игровое направление, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости и получать новые уникальные бонусы. В играх компании MY.GAMES зарегистрировано более 650 миллионов человек, но игровыми условиями и опциями, представленными в осенней акции, могут воспользоваться только клиенты тарифа “Игровой”», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.

Подключить тарифный план «Игровой» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES можно узнать на сайте https://gg.rt.ru/my.games.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]