Во Владивостоке продолжается текущий ремонт муниципальных спортивных площадок

Какие работы уже выполнены, а какие еще предстоит, проверил в ходе объезда городских территорий заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказывают в управлении физической культуры и спорта, текущий ремонт проводится каждый год на всех муниципальных спортивных площадках.

«На спортплощадках ремонтируют ограждение, а на хоккейных коробках – деревянные борта, восстанавливают резиновое покрытие, приводят в порядок тренажеры, обновляют разметку, проводят необходимые покрасочные работы, по необходимости устанавливают новые футбольные ворота и теннисные сетки», - рассказывает начальник управления Юлия Вельбик.

Часть спортплощадок уже может похвастаться обновленным видом. Например, хорошую территорию для пляжного волейбола обустроили в районе Олега Кошевого, 26. Здесь установили новые стойки с сетками и ограждение площадки, смонтировали дополнительные опоры освещения, чтобы заниматься спортом можно было и в вечернее время. Площадка пользуется спросом и у детей, и у взрослых, а в выходные дни здесь даже устраивают любительские турниры.

Многолюдно в любое время года на Зои Космодемьянской, 12 – зимой здесь играют в хоккей и катаются на коньках, в летнее время ребятня занимается футболом или кидает мяч в кольцо. Эту площадку капитально отремонтировали два года назад, а в этом году обновили покраску деревянного настила и скамеек, установили мини-футбольные ворота взамен поломанных.

Проинспектировал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин и состояние помещений муниципальных спортивных школ. Так, в спортивной школе «Старт» завершается ремонт в залах единоборств, кроме того для ребят закупили новые тренажеры и оборудование.

По результатам объезда Максим Акульшин дал ряд поручений. Одно из них – предусмотреть варианты использования хоккейных коробок летом. К примеру, на Вилкова, 15 мальчишки очень ждут футбольные ворота.

«Вместе с руководителями муниципальных детских спортивных школ, которые занимаются, в том числе, обслуживанием уличных площадок, проверили текущее состояние объектов. Сверили и скорректировали планы ремонта, определили необходимость выполнения дополнительных работ. По нескольким адресам будем рассматривать возможность выделения финансирования за счет средств бюджета на капитальный ремонт и установку спортивного оборудования – футбольных ворот, баскетбольных щитов, турников, тренажеров. Многие спортивные площадки пользуются спросом, особенно у детей и подростков, поэтому они должны быть безопасными и комфортными», - подытожил Максим Акульшин.

Также по ряду адресов были выявлены нарекания по санитарному состоянию территорий. Ответственным лицам поручено в ближайшее время навести порядок на спортивных площадках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]