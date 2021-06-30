Во Владивостоке на Светланской возводят автоматизированную парковку

Подрядная организация «ВекторСтрой» по заказу городской администрации возводит автоматизированную парковку рядом с домом № 56 на улице Светланской. Это будет вторая такая парковка во Владивостоке - строительство первой завершается на Верхнепортовой, 6, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Стройку на Светланской, 56 с проверкой посетил заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. Вместе со специалистами и представителями подрядной организации он обсудил ход строительства и возникающие вопросы.

«Сегодня обсудили ряд вопросов по строительству парковки и подключению ее к сетям. Все работы идут по графику. Уже смонтировано два этажа, третий начнут возводить завтра», – сказал Николай Зайцев.

Он также добавил, что изначально здесь планировалось установить два модуля на 24 парковочных места, но принято решение увеличить их число до 36. Также специалисты выделяют под создание ещё одной автоматизированной в городе парковки территорию на Корабельной набережной.

«По решению и. о. главы города прекращены работы по обустройству автоматизированной парковки на Адмирала Фокина. Для её размещения рассматривается участок на Корабельной набережной, в районе ж/д станции», – подчеркнул заместитель главы Владивостока.

Чтобы парковками смогли воспользоваться больше автомобилистов, на Корабельной набережной также планируют смонтировать три модуля на 36 машин.

Напомним, что процесс на строящихся в центре города парковках будет полностью автоматизирован: водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Оплата будет производиться с помощью специального приложения для телефона. Также предусмотрена оплата с помощью банковского терминала. Планируется, что специально разработанное приложение будет объединять все многоуровневые муниципальные парковки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]