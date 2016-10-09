Строительство первой многоуровневой механизированной парковки началось во Владивостоке

Строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машиномест началось во Владивостоке на ул. Верхнепортовой, 6, в районе железнодорожного вокзала. Работы ведутся по заказу Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, подрядчиком стало ООО «СПК-Инжиниринг». Компания строит объект под ключ, то есть сначала была разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, теперь эта же компания приступила к строительно-монтажным работам.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слувжбу мэрии, это первый такого рода объект не только во Владивостоке, но и на Дальнем Востоке. Все процессы здесь будут полностью роботизированы. Как рассказал технический директор ООО «СПК-Инжиниринг» Мурат Грунин, водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Присутствие хозяина машины, а также персонала парковки внутри объекта исключено, со всем справляется автоматика, управление осуществляется с мониторов. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля.

«Учитывая небольшой по площади земельный участок и достаточно стесненные условия центральной части города, проектировщики сделали все возможное, чтобы разместить максимальное количество машиномест, - добавил Мурат Грунин. – Высота парковки – девять уровней».

В здании предусмотрено два заезда и два выезда, что призвано исключить очереди. Вокруг объекта будет проведено благоустройство. Остекление фасада с подсветкой здания придаст объекту современный элегантный вид.

Сейчас на строительной площадке ведется подготовка к выносу сетей и устройству свайного поля, после чего начнется заливка фундамента, а затем монтаж стен здания. Кроме того, на участке демонтирована аварийная подпорная стена и идут работы по возведению новой.

По контракту сдача парковки в эксплуатацию планируется уже в сентябре этого года.

По информации специалистов, в Москве подобные парковочные системы уже существуют, эксплуатируются не первый год и показали себя достаточно эффективно. Есть такие автостоянки и в Санкт-Петербурге, так что Владивосток пока в числе дальневосточных «первопроходцев».

В перспективе может быть разработано мобильное приложение, в котором можно будет заранее определить, есть ли на парковке свободные места, отправить машину в ячейку и получить ее, оплатив услуги.

Автоматизированная парковка станет частью единого парковочного пространства, создание которого уже началось во Владивостоке по поручению главы города Олега Гуменюка. Программы строительства парковок реализуется при поддержке губернатора края Олега Кожемяко. Стоимость объекта на ул. Верхнепортовой – 424 млн рублей. Основная часть средств выделена из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]