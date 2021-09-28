Во Владивостоке завершается строительство автоматизированной парковки

Строительство и пусконаладка первой муниципальной автоматизированной многоуровневой парковки во Владивостоке вошло в завершающую стадию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На сегодня полностью возведено 9-этажное здание на ул. Верхнепортовой, 6, готов остекленный фасад, выполнено подключение всех инженерных систем, смонтированы противопожарная система, электронное управление, камеры охранного видеонаблюдения. Специалисты ведут настройку оборудования в боксах приема и выдачи автомобилей. А в мобильном приложении RuParking к другим городам России уже добавлен Владивосток – пока, до момента ввода в эксплуатацию всего комплекса, в тестовом режиме.

Многоуровневая парковка на 96 машиномест обрела реальные черты. Впереди – запуск лифтов, которые будут поднимать автомобили на нужный этаж, и роботов, бережно размещающих их на парковочных местах. Калибровка всех систем обеспечит стыковку элементов друг с другом до сантиметра.

Напомним, полностью автоматизированное сооружение обеспечит парковку без участия водителя. Владелец машины будет подъезжать в зону приема, откуда автомобиль заберет роботизированная система. Оплату можно будет производить как в мобильном приложении или по SMS, так и в терминале безналичной оплаты. Время выдачи машины – около двух-трех минут.

«Оборудование доставлялось из разных регионов страны, - рассказывает руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков. – Здесь собраны зарубежные и российские конструкции и электроника. Выбирали лучшие разработки, доступные нам на сегодня, - с учетом увеличенных сроков доставки, закрытых границ и ограничений, возникших в период пандемии. Прозрачный остекленный фасад оснащен динамической архитектурной подсветкой, которая может работать в 20-ти режимах – как в ярких праздничных, так и в более спокойных, будничных. Совместно с проектировщиками мы старались, чтобы в центре Владивостока появился не просто утилитарный объект, а здание, которое украсит город. А также даст старт внедрению новых парковочных технологий в муниципальное хозяйство».

Кроме того, проект дополнен зарядными станциями для электромобилей, они появятся на территории парковочного комплекса до конца года. Информация о наличии свободных мест в режиме реального времени будет доступна в мобильном приложении, также появится табло свободных мест в зоне въезда на территорию парковки.

Рабочие ведут благоустройство территории: на днях начнется асфальтирование как на полосе въезда, так и выезда, высадка деревьев и кустарников.

К слову, уже завершено строительство подпорной стены на улице Нижнепортовой, подрядчик демонтирует бетонные блоки. Правда, на их месте сразу же паркуются автомобилисты, снова сужая проезжую часть. Это еще раз доказывает, что парковка в центре Владивостока остро необходима.

Какой будет плата за парковку, ведут расчет специалисты мэрии: это могут быть различные тарифные планы, почасовая или посуточная плата и т. д. Изучается опыт Москвы, Новосибирска, Воронежа, других городов, а также практика плоскостных паркингов на территории Владивостока. С одной стороны, тариф должен обеспечить безубыточную работу сооружения, с другой – быть доступным для жителей города.

Планируется, что роботизированный паркинг будет введен в эксплуатацию – в конце октября – начале ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]