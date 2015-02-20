Строительство парковки в районе вокзала во Владивостоке идет по графику

Строительство многоуровневой автоматизированной парковки в районе железнодорожного вокзала на улице Верхнепортовой, 6, проинспектировал вчера, 13 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Как доложил руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков, работы идут по графику. На сегодня возведены шесть уровней из девяти, предусмотренных по проекту.

Строительство объекта «под ключ» ведет компания-подрядчик «СПК-Инжиниринг». В рамках контракта была разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, а в январе текущего года начались строительно-монтажные работы. В частности, был произведен вынос сетей, устройство свайного поля, заливка фундамента, стен и перекрытий.

Также была демонтирована аварийная подпорная стена и построена новая.

Как рассказал консультант проекта, все процессы будут полностью автоматизированы: водитель заезжает в парковочный бокс (их предусмотрено два) и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля.

Оплата может проводиться как с помощью специального приложения для телефона, так и с помощью банковского терминала. Планируется, что специально разработанное приложение будет объединять все многоуровневые муниципальные парковки.

Вокруг объекта будет проведено благоустройство. Остекление фасада с внутренней подсветкой здания придаст объекту современный элегантный вид.

Олег Гуменюк поручил руководству Дирекции по строительству объектов ВГО продолжать контролировать график работ, оперативно решать все возникающие проблемы.

Также представители дирекции доложили главе города, что начались работы по монтажу двух быстровозводимых парковок на ул. Семеновской, 18 и Светланской, 56. По каждому из этих адресов будет установлено по два модуля – всего по 24 машино-места на каждую площадку.

«Строительство автостоянок в центре города позволит упорядочить парковку и существенно освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок людей», - подчеркнул глава города.

Напомним, создание платного парковочного пространства – это одна из наиболее действенных мер во всех современных городах мира для снижения автомобильного трафика, борьбы с дорожными пробками, создания комфортной городской среды. Концепция перехода от «города для машин» к «городу для людей» содержится в принятой в этом году администрацией Владивостока Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. Программа предполагает как строительство новых дорог и развязок, так и создание платного парковочного пространства, развитие общественного транспорта, а также развитие комфортных условий для пешеходов и велосипедистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]