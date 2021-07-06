Проспект Острякова готовят к асфальтированию

В ночь на вторник, 6 июля, на проспекте Острякова начались дорожные работы – на участке от дома № 38 вверх до кольца Первой Речки рабочие приступили к снятию деформированного асфальта. Предстоящей ночью работы на объекте продолжатся. Затем здесь приступят к укладке нового асфальта, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Дорожная бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) в составе семи человек приступила к работам в 19:00. За 12 часов две самоходные фрезы сняли слой асфальта более чем с 3,5 тыс. квадратных метров дороги. Всего на участке работало десять единиц техники.

«Работы на участке будут проводиться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилистов. В ночь на среду планируем снять еще около 3 тысяч квадратных метров деформированного асфальта – таким образом мы сможем убрать ямы и выбоины со всей дороги по двум сторонам направления движения. Просим автовладельцев не парковать машины ночью на этом участке, чтобы не мешать технике», – сообщил руководитель отдела ремонта дорог МБУ «Содержания городских территорий» Константин Павлюкевич.

Укладывать верхний слой дорожного покрытия плотным асфальтобетоном типа Б1 бригады начнут в среду ночью, при хороших погодных условиях. Асфальтобетон данного типа и марки используются довольно часто, так как он обеспечивает лучшее качество дорожного покрытия.

С использование данного типа асфальтобетона бригады СГТ минувшей ночью проводили работы на улице Русской – от перекрестка со Снеговой Падью в сторону кольца Багратиона и обратно, там устраняли локальные разрушения дорожного покрытия. За ночь бригада сняла почти 250 квадратных метров старого асфальта и сразу уложила более 100 «квадратов» нового. Предстоящей ночью работы продолжатся. Автомобилистов просят быть внимательнее на данных участках дороги.

Напомним, что с начала года бригады «Содержания городских территорий» вели аварийно-восстановительный ремонт во Владивостоке на 21 участке. Это улицы Днепровская, Гоголя, Первая, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральская, Печорская, объездная трасса Седанка – Патрокл, проспект 100-летия Владивостока. На днях завершился ремонт дороги на проспекте Красного Знамени, минувшей ночью там приступили к нанесению дорожной разметки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]