На Океанском проспекте во Владивостоке начался ремонт дороги

Комплексный ремонт дороги начался на Океанском проспекте. Его площадь составит 2,2 тысячи квадратных метров. Речь идет об участке от дома № 135 до кольца Первой Речки. Планируется, что работы здесь продлятся около двух недель, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В ночь на 16 августа дорожная бригада муниципального предприятия «Содержания городских территорий» (СГТ) сняла на объекте верхний слой деформированного асфальта и приступила к замене грунта.

Дневная бригада вышла на объект в 7:00 и начала комплексные работы по устранению причин трещин на асфальте – ликвидации пучинных участков.

Как уточнили на предприятии, за дневную смену бригада проведет снятие грунта на участке площадью около 800 «квадратов». Только за четыре часа работы вывезено уже 15 КамАЗов со старым грунтом.

В ночь на вторник, 17 августа, бригада приступит уже к укладке скальника и созданию щебеночной подушки.

«Пучинные участки на дорогах возникают из-за переувлажнения грунта и снижения его прочности, – пояснил руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич. – Поэтому мы проводим замену грунта. Технология сложная и требует времени. После уборки старого грунта мы делаем специальное «дорожное корыто», которое отсыпаем крупной и мелкой скалой. Потом уплотняем полотно, отсыпаем щебнем, вновь уплотняем и после этого проводим расклиновку. Ее суть в том, чтобы утрамбовать нескольких слоев различных фракций щебня для максимального уплотнения, чтобы в щебне не было пустот».

На время дорожных работ перекрыто две полосы движения по направлению в сторону Первой Речки. Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудосбтвам.

Напомним, что в начала августа дорожная бригада СГТ оперативно и качественно провела работы на Светланской, меньше чем за трое суток заменив дорожное полотно и элементы инженерных сетей после ремонта теплотрассы. На Океанском проспекте работы будут более масштабные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]