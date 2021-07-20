Ремонт завершен: на проспекте Острякова наносят дорожную разметку

Новые пешеходные переходы на свежий асфальт нанесли минувшей ночью бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на проспекте Острякова. Это заключительный этап дорожных работ в этом густонаселенном районе Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Работы по восстановительному ремонту на проспекте Острякова проходили две недели – с 5 по 19 июля. Площадь участка, на котором обновили дорожное покрытие и куда провели дополнительные инженерные сети, составила более 12 тысяч квадратных метров – это почти как площадь двух стадионов «Динамо». Работы проводились в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей, пояснили в администрации города.

Первые четыре ночи бригада занималась снятием деформированного покрытия самоходными фрезами. Работы по укладке нового асфальта частично проводили параллельно со снятием старого полотна, чтобы ускорить работы. Две ночи дорожники устанавливали новые элементы ливневых сетей и врезались в общую сеть дождевой канализации. На щебеночную «подушку» положили две новые трубы длиной 15 и 9 метров, а также смонтировали новые ливневые колодцы и плиты перекрытия.

Затем на объект заступила бригада по обеспечению безопасности дорожного движения, начав обновлять разметку от кольца Инструментального завода.

Как заявил мастер участка по нанесению разметки Максим Щигорцев, сейчас зебры наносят краской с применением микростеклошариков. Такая разметка лучше видна в темное время суток.

«За ночь наносим 8-9 пешеходных переходов, – рассказал мастер. – Минувшей ночью закрыли часть проспекта Острякова – до кольца Первой речки. Затем пройдем вниз до детской больницы, поскольку там много переходов, сейчас же только прошла укладка асфальта. После этого вернемся к примыканию с Океанским проспектом, где остался небольшой аварийный участок. Мы там тоже нанесли зебру, но она временная, пусть люди не волнуются».

Работа по нанесению дорожной разметки в эти дни проходит во Владивостоке почти ежедневно, если позволяют погодные условия. Делают это как с применением краски, так и с помощью термопластика. Днем бригады СГТ восстанавливают поврежденные дорожные знаки, леера и другие опоры безопасности, а также производят замену светофоров на новые с опорами Г-образного вида.

На сегодняшний день в городе обновили более 16 тысяч квадратных метров переходов и около 400 километров осевых линии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]