Зебры обновили на Окатовой, Невельского, Чернышевского и других улицах Владивостока

На 10 улицах Владивостока на этой недели обновили дорожную разметку. Пока погодные условия позволяют бригадам муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проводить такие работы почти ежедневно. Все работы проходят в ночное время, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили на предприятии, обновление переходов и установка знаков – приоритетная задача на летний период. Разметку уже нанесли на дорогах улиц Зои Космодемьянской, Приморской, Окатовой, Черняховского, Невельского и многих других.

«Зебры наносят специальной краской и термопластиком для лучшего отражения света. Также обновляют сплошные и прерывистые линии, обозначают границы автобусных остановок и островков безопасности», – сообщили специалисты дорожной службы.

Новые знаки устанавливали на Никифорова, 2, Котельникова, 17, 30, Адмирала Смирнова, 12, Юмашева, 40, в районе водоканала и по другим адресам.

По состоянию на сегодняшний день, на дороги города уже нанесли более 7 тысяч квадратных метров разметки – это более 300 переходов и около 400 километров осевых линии. Таковы цифры с начала года.

Работа продолжается. Обновляют разметку в ночное время, чтобы не мешать автотранспорту и пешеходам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]