Дорожную разметку обновят во Владивостоке

Обновлением разметки на улицах краевого центра будут заниматься бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, работы начнутся на следующей неделе.

«Погодные условия позволяют нам приступить к обновлению разметки. Чтобы не создавать дополнительных серьезных помех движению автотранспорта, на основных улицах работы будем проводить в ночное время», - прокомментировал руководитель отдела спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения СГТ Игорь Тарасенко.

Зебры, сплошные и прерывистые, стоп линии и другие виды разметки будут наносить с помощью краски и термопластика.

Начнутся работы в ночь с понедельника, 19 апреля, на вторник, 20 апреля. В первую очередь разметку обновят на центральных улицах, после чего перейдут в микрорайоны.

«Работы начнём со Алеутской, Светланской и Океанского проспекта, а затем перейдём на другие основные улицы. После этого обновлять разметку будем в микрорайонах», - добавил Игорь Тарасенко.

Напомним, что по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка для нанесения разметки была закуплена новая техника. В этом году нанесением разметки будут заниматься четыре бригады.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]