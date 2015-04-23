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На улицах Владивостока обновляют дорожную разметку

На улицах Владивостока обновляют дорожную разметку

Каждую ночь на улицах краевого центра проходят работы по обновлению разметки. С помощью специального оборудования и техники наносят сплошные, прерывистые, стоп-линии, зебры и другие виды разметки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

«Нанесением разметки занимаются четыре бригады СГТ. Они трудятся по ночам, чтобы не создавать помех автотранспорту. Пока разметка наносится с помощью краски, но уже в скором времени, как установится необходимая температура, будут обновлять разметку и с применением горячего пластика», – рассказал заместитель главы – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Всего же в этом году дорожной службе Владивостока предстоит нанести свыше 700 километров осевых линий разметки, 300 из них уже выполнено.

На сегодняшний день новые бело-желтые линии нанесли во Владивостоке уже более чем на 6 тысячах квадратных метров переходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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