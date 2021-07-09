Ремонт школ, свет во дворах и спортивные объекты: Владивосток получит дополнительные средства

1,6 миллиарда рублей дополнительно получит Владивосток в этом году из федерального и краевого бюджетов. Как подчеркнул исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков, эти деньги будут распределены на самые необходимые городские нужды и проекты развития, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, 647 миллионов рублей выделено из федерального бюджета по поручению заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. Из этих средств, в частности, планируется заасфальтировать участок дороги на острове Русский - от Университетского проспекта (где сейчас заканчивается асфальт) до Ворошиловской батареи, а также благоустроить парковку на территории бухты Ахлестышева.

В программу также вошло строительство объектов наружного освещения в 100 дворах жилых домов, ремонт фасадов 17 многоквартирных домов, развитие инфраструктуры для занятий спортом - беговые и велодорожки на Русском острове, долгожданный ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, закупка техники и оборудования для организации лыжной трассы - также на Русском, благоустройство центральной площади Владивостока, где строится фонтан, а также ремонт улично-дорожной сети по центральным маршрутам.

Еще 998 миллионов рублей будут направлены во Владивосток из краевого бюджета. Средства пойдут на благоустройство Покровского парка и строительства детского сада на 240 мест в Снеговой Пади, на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Патрокл, завершение строительства парковки на ул. Верхнепортовой, проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт дорог, вторую очередь благоустройства пляжа на мысе Ахлестышева, уборку городских территорий, в том числе скверов, и ремонт дорог.

«Все проекты имеют огромное значение для развития Владивостока и комфорта жителей, поэтому нам важно провести работы качественно и вовремя, - отметил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков. – Будем вести постоянный контроль на всех объектах».

В администрации Владивостока сейчас готовят документы в думу города для корректировки бюджета на текущий год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]