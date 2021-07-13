Новую коммунальную технику закупят для Владивостока

Благодаря выделению дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов для нужд муниципальных дорожных служб Владивостока приобретут новую технику. Это будут бульдозер, самосвалы, машины для переработки веток в щепу и другое оборудование, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев рассказал, что из дополнительных средств, которые получает город, около 30 миллионов рублей будет выделено на приобретение техники для муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока».

«Планируем приобрести оборудование для переработки веток в щепу, машины для пересадки деревьев, бульдозер и самосвалы. Всего за эти средства будет приобретено семь единиц техники», – сказал Николай Зайцев.

Напомним, что Владивосток в этом году дополнительно получит 1,6 миллиарда рублей. Как подчеркнул исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков, эти деньги будут распределены на самые необходимые городские нужды и проекты развития. Планируется заасфальтировать участок дороги на острове Русский - от Университетского проспекта (где сейчас заканчивается асфальт) до Ворошиловской батареи, благоустроить парковку на территории бухты Ахлёстышева, отремонтировать фасады 17 многоквартирных домов, два пирса на набережной Спортивной гавани, закупить технику и оборудование для организации лыжной трассы на Русском и провести ряд других работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]