Самосвалы, бульдозер и машину для пересадки деревьев закупят во Владивостоке

Новую коммунальную технику закупят во Владивостоке, она будет задействована в благоустройстве города. Аукционы планируют разместить на электронной площадке уже на этой неделе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства, парк коммунальной техники пополнят бульдозер, два самосвала, два измельчителя веток и машина для выкапывания и пересадки деревьев.

«Новую технику для нужд муниципальных дорожных служб «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» приобретаем благодаря выделенным дополнительным средствам из федерального и краевого бюджетов. Её должны будут поставить в город в этом году», – сообщил начальник управления дорог и благоустройства - заместитель главы администрации Николай Зайцев.

Специалисты добавляют, что новая техника станет существенным подспорьем дорожникам. Измельчители помогут оперативно перерабатывать в щепу ветки при проведении обрезки деревьев, а с помощью машины для пересадки деревьев можно будет с минимальными затратами благоустраивать парки и зоны отдыха.

Напомним, Владивосток в этом году дополнительно получил 1,6 миллиарда рублей. Как подчеркнул глава города Константин Шестаков, эти деньги распределяют на самые необходимые городские нужды и проекты развития. За счёт этих средств заасфальтируют участок дороги на острове Русский - от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи, благоустроят парковку на территории бухты Ахлёстышева, отремонтируют фасады 17 многоквартирных домов, два пирса на набережной Спортивной гавани, закупят технику и оборудование для организации лыжной трассы на Русском и проведут ряд других работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]