Во Владивостоке прошел очередной рейд по съемным квартирам

В Первореченском районе города Владивостока прошел очередной рейд по съемным квартирам. Его провели специалисты управления финансов администрации города Владивостока совместно с сотрудниками налоговой службы и правоохранительных органов. Проверка на этот раз прошла на улице Некрасовская, д. 59. Здесь, по информации из различных источников, несколько квартир сдается внаем, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В ходе проверки по ряду квартир были подтверждены факты сдачи их внаем, арендаторы рассказали, за какую стоимость и у кого арендуют квартиры. Теперь сотрудники налоговых органов проведут ряд мероприятий для привлечения собственников квартиры к уплате налога с доходов, полученных от сдачи квартир.

Рейды по съемным квартирам проходят во Владивостоке несколько раз в месяц. Их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке. Как отмечают специалисты Федеральной налоговой службы, при сдаче квартиры в аренду (наем) собственник получает доход, с которого, к сожалению, не всегда платит налог. Поэтому необходимо проинформировать владельца квартиры, что его могут привлечь к уплате в принудительном порядке.

Напомним, каждый арендодатель обязан был подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года до 30 апреля 2021 года и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13% до 15 июля 2021 года либо приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду, годовая стоимость которого составляет 6% от потенциально возможного годового дохода.

Также собственники могут зарегистрироваться в качестве самозанятого через мобильное приложение «Мой налог» и воспользоваться специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход». Ставка в данном случае 4%, если услуга оказывается физическим лицам. Если же юридическим лицам, то 6%.

По данным Управления финансов администрации Владивостока, с 2013 по 2020 год собственниками помещений сдано 4569 деклараций по налогу на доходы физических лиц, уплачено 138 млн рублей, поступление налога возросло в 5 раз с 2013 года. Также приобретено 1184 патента на сдачу жилых помещений в аренду на сумму 84 млн рублей, что в 20 раз больше, чем в 2013 году, когда стартовала кампании по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке.

В Управлении финансов продолжает действовать телефон доверия 253-42-33, позвонив по которому можно рассказать о том, где сдают квартиры в аренду. После поступления сигнала его проверят представители налоговой службы и правоохранительные органы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]