Рейды по съемным квартирам проходят во Владивостоке

Во Владивостоке прошел очередной рейд по съёмным квартирам. Поводом для проверки стали поступающие сообщения о возможной незаконной сдаче жилья в аренду. На этот раз рейд провели на улице Тигровой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В рейды отправляются как представители управления финансов мэрии, так и налоговой службы и правоохранительных органов. Участковый стучит в дверь квартиры, на которую поступила жалоба, и объясняет жильцам причину прихода проверяющих: «Проводится рейд по проверке, сдается ли недвижимостт в аренду, после чего необходимо будет проверить, платит ли арендодатель налог на полученный доход. Скажите, вы снимаете квартиру?».

«Если гражданин подтверждает, что снял квартиру на несколько дней или более долгий срок, сотрудник налоговой службы просит предоставить договор аренды. Если человек не может его предоставить, просим указать сведения, необходимые для дальнейшей работы по выявлению собственника квартиры», – уточнили специалисты городской администрации.

Старший государственный налоговый инспектор МИФНС России №14 по Приморскому краю Эрнест Ким, отметил, что бывают случаи, когда арендаторы сразу звонят арендодателям, и тогда сотрудники налоговой могут напрямую переговорить с собственником жилья.

«Так, в ходе прошедшего накануне рейда мы переговорили с предпринимателем, которая сдает несколько квартир в аренду и зарегистрирована как ИП. Она самостоятельно ведёт бизнес – то есть, без наёмных сотрудников и оплачивает налоги. Мы рекомендовали ей перейти на налоговый режим «самозанятость» – так сумма её налога уменьшится и не будет дополнительной отчетности. В отношении лиц, которые будут установлены как сдающие жилье в аренду незаконно, будут приняты определенные действия по побуждению заплатить 13% от полученного дохода», – уточнил Эрнест Ким.

Отметим, что рейды проходят в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке, которая стартовала еще в 2013 году. За время кампании в бюджет города поступило 136 миллионов рублей, в том числе за прошлый год – 25 миллионов.

Как добавила главный специалист первого разряда отдела по доходам городского управления финансов Юлия Мазина, информация о квартирах поступает на телефон «горячей линии» 253-42-33 или граждане сообщают письменно. Далее информация передается в налоговые и правоохранительные органы для принятия установленных законом мер в рамках своих полномочий.

Для справки:

Каждый арендодатель может либо подать в налоговую инспекцию декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц, либо приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду, годовая стоимость которого составляет 6% от потенциально возможного годового дохода.

Также с 1 июля 2020 года в Приморье действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Этот режим для самозанятых граждан, которые работают самостоятельно и не имеют наемных работников. Стать самозанятым просто – нужно просто зарегистрироваться через приложение «Мой налог» и вести всю отчетность через него. При этом сумма налога составляет 4% (при расчете с физлицами) и 6% (при расчете с юрлицами). Также в первый год работы для самозанятых действует налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]