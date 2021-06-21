В Советском районе Владивостока прошел рейд по квартирам, которые сдаются в аренду

Очередной рейд по выявлению граждан, осуществляющих сдачу в аренду квартир и уклоняющихся от уплаты налога с полученных доходов, состоялся во Владивостоке. В нем приняли участие сотрудники Управления финансов администрации Владивостока, налоговой инспекции и полиции, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Проверка прошла в жилом доме на улице Кирова. По информации из различных источников, несколько квартир в этом доме сдается внаем. Рейдовая группа проверила, заключены ли договоры аренды между собственниками и арендаторами. С учетом полученной информации владельцам квартир напомнят, что они обязаны заплатить налог на полученный доход.

«Граждане вправе сдавать свое имущество в аренду, но при этом они обязаны заплатить налог с полученного дохода», - говорит и. о. начальника отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Приморскому краю Вероника Борисова.

Напомним, каждый арендодатель обязан был подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года до 30 апреля 2021 года, а теперь, до 15 июля, должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 %. Также можно приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду, годовая стоимость которого составляет 6 % от потенциально возможного годового дохода.

Кроме того, собственники могут зарегистрироваться в качестве самозанятого через мобильное приложение «Мой налог» и воспользоваться специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход». Ставка в данном случае 4 %, если услуга оказывается физическим лицам. Если же юридическим лицам, то 6 %.

По данным Управления финансов, с 2013 по 2020 год собственниками помещений во Владивостоке сдано 4569 деклараций по налогу на доходы физических лиц, уплачено 138 млн рублей, поступление налога возросло в пять раз с 2013 года. Также приобретено 1 184 патента на сдачу жилых помещений в аренду на сумму 84 млн рублей, что в 20 раз больше, чем в 2013 году, когда в городе стартовала кампании по легализации рынка аренды жилья.

В Управлении финансов администрации города продолжает действовать телефон доверия 253-42-33, позвонив по которому можно рассказать о том, где сдают квартиры в аренду. После поступления сигнала его проверят представители налоговой службы и правоохранительные органы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]