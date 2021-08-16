Частные дома жителей Владивостока бесплатно подключат к газу

Во Владивостоке продолжают принимать заявки на подключение частных домов к газу. Масштабный проект газификации в Приморье прокомментировал глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Жители Владивостока, у которых есть частные дома, получили возможность их газифицировать. Для этого нужно просто подать заявку. Сделать это можно через электронную почту или прийти лично в один из пунктов приема заявок. Они открыты в каждом районе Владивостока. За то, чтобы протянуть газ до границ участка, платить не нужно. Это будет сделано бесплатно», - подчеркнул глава Владивостока.

Стоимость работ внутри участка будет зависеть от оборудования и технологий, которые собственник захочет использовать.

Кстати, желающие подключить свои домовладения к «голубому топливу» смогут получить льготные займы на установку внутридомового комплекта оборудования. Над созданием такого продукта сейчас работает Правительство края совместно с банками.

Тем временем, специалисты ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» посчитали, в какие суммы обойдется подогрев воды, приготовление пищи и отопление в доме с помощью газа. В доме площадью до 100 квадратов средняя ежемесячная плата за подогрев воды, приготовление еды и отопление обойдется в 1678 рублей. На аналогичные нужды в доме до 200 квадратов потребуется 2363 рублей. И если площадь дома больше 200 квадратов, то стоимость его обслуживания в месяц составит 3262 рублей.

Точки сбора заявлений находятся по адресам:

• ул Ильичева, 15, кабинет 33,

• ул Лермонтова, 36, кабинет 7,

• проспект 100-летия Владивостока, 94,

• о. Русский, ул. Экипажная, 10,

• ул. Махалина, 9, кабинет 32,

• ул. Калинина, 116, кабинет 12.

Также заявку можно оформить в электронном виде и отправить на адрес электронной почты zayavkanagaz@vlc.ru. Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельному участку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]