Озвучены улицы, где во Владивостоке возможна газификация

Специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города озвучили предварительный перечень улиц, где во Владивостоке возможна газификация. Список не окончательный, в дальнейшем он будет расширяться и дорабатываться, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Уже точно известно, что провести газ к своему участку смогут жители 1-й Пригородной улицы, 1-й Восточной, Разина, 2-й Шоссейной, проспекта Восточный, Анютинской улицы, Канской, Земляничной, Елецкой, Александровича, Вавилова, Правобережной, Уютной, Ломаной, Бийской, Спокойной, Теплой, Весенней, Вознесенской, территории Серебряный ключ, Лесопитомника, Шевелева, Старцева, Сиреневой, Бринера, Янковского, Вишневой, Облепиховой, 5-го Ключа, 4-го Ключа, Заречной, Междугородней, с/т «Спутник», Калиновой, Находкинской, Фруктовой, Мечникова, Шкотовской, 5-й Центральной, Главной, 3-й Центральной, Тимирязева.

Владивостокцам напоминают: если у вас в собственности находится земельный участок и вы намерены использовать газ в личных целях, подключение до участка полностью бесплатное. Для этого нужно оперативно подать заявку в один из специально созданных для этого пунктов.

Точки сбора заявлений находятся:

на Ильичева, 15, кабинет 33,

на Лермонтова, 36, кабинет 7,

на проспекте 100-летия Владивостока, 94,

на острове Русский, ул. Экипажная, 10,

на Махалина, 9, кабинет 32,

на Калинина, 116, кабинет 12.

Также заявку можно оформить в электронном виде и отправить ее на адрес электронной почты zayavkanagaz@vlc.ru. Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельному участку.

Тем временем, специалисты ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» посчитали, в какие суммы обойдется подогрев воды, приготовление пищи и отопление в доме с помощью газа.

В доме площадью до 100 «квадратов» средняя ежемесячная плата за подогрев воды, приготовление еды и отопление обойдется в 1 678 рублей. На аналогичные нужды в доме до 200 квадратов потребуется 2 363 рубля. Если площадь дома составляет больше 200 квадратных метров, то стоимость его обслуживания в месяц составит 3 262 рубля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]