Подготовку детских школ искусств Владивостока к новому учебному году проинспектировал Максим Акульшин

Детские школы искусств наряду с общеобразовательными учреждениями Владивостока готовятся к новому учебному году. В учебных классах проводится ремонт, для педагогов и их воспитанников закупаются музыкальные инструменты, обновляется фонд для художественных отделений. Как проводится эта работа проинспектировали заместитель главы администрации города Максим Акульшин и начальник управления культуры Светлана Шупиро, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Первой точкой маршрута стала Детская художественная школа № 3. В среднем ежегодно здесь обучается более 350 ребят. В преддверии нового учебного года в школе заменили окна, также дополнительно запланирован ремонт в учебных классах, рассматривается возможность провести благоустройство прилегающей территории.

Далее заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин с рабочим визитом посетил музыкальную школу искусств № 2. В этом году в нескольких учебных классах был проведен ремонт, в рамках национального проекта «Культура» были закуплены новые музыкальные инструменты.

Как рассказала начальник управления культуры Светлана Шупиро, всего на приобретение музыкальных инструментов, профильного оборудования и учебной литературы было выделено более 30 миллионов рублей. Пианино, рояли, аккордеоны, балалайки, виолончели, гитары, домры, саксофоны, скрипки, флейты, барабаны, звуковое и световое оборудование были приобретены также для детских школ искусств № 4, 5, 6, 7, 8.

В свою очередь директор музыкальной школы Алина Швейковская поделилась планами оборудовать на прилегающей территории сцену, на которой воспитанники школы смогли бы организовывать концерты для жителей микрорайона. Заместитель главы администрации города Максим Акульшин эту идею поддержал, отметив, что специалисты мэрии готовы оказать помощь.

К новому учебному году также готовится «Дом культуры «Традиции и современность». Как сообщил директор учреждения Роман Шестаков, здесь занимаются жители Владивостока в возрасте от 3 до 85 лет. Большая часть занятий – бесплатные.

Сегодня на базе дома культуры работают клуб английского языка, изостудия, танцевальные, театральные и музыкальные классы. В этом году здесь был оборудован зал для занятий йогой.

В планах также организовать на базе дома культуры студию звукозаписи. Сейчас специалистами управления культуры рассматривается такая возможность.

«Задача администрации города - организовать работу так, чтобы наши школы искусств были максимально оснащены и приспособлены для творческих занятий. Уже сейчас мы видим результат наших вложений – талантливую молодёжь Владивостока, наши творческие коллективы сегодня хорошо знают далеко за пределами не только Приморского края, но и нашей страны. Работу в этом направлении мы продолжим», – подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Отметим, сегодня во Владивостоке работают 10 детских школ искусств, они расположены во всех районах города. Обучение ведется по нескольким направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, театральное, фольклорное и эстетическое. Сегодня школы искусств краевой столицы посещают более 5 тысяч детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]