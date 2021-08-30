Школы Владивостока ставят акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка

С 1 сентября во всех школах будет введен новый федеральный государственный образовательный стандарт. Его особенность - в смещении акцента на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. Во Владивостоке в этом году профильные 10-е классы планируют открыть в семьдесят одной школе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Профиль может быть универсальным либо одним из четырех: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения предметов.

«Стандарт среднего общего образования дает возможность выбора трех-четырех предметов для изучения на углубленном уровне. Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не определились с выбором обычного профиля или выбор которых не вписывается в рамки обычных профилей», – уточнила и.о. руководителя управления по работе с муниципальными учреждениями образования Наталья Птахова.

Открывать профильные 10-е классы школы будут с ориентацией на сферу будущей профессии старшеклассников, учитывая их предпочтения по дальнейшему обучению. Для определения потребностей школьников в конце прошлого учебного года проведено анкетирование родителей и учеников. Именно по его результатам в школах Владивостока определены направления работы. Стоит отметить, что в одной школе будут реализовывать несколько профилей для удобства детей и родителей.

Упор на естественно-научный профиль сделают пять школ (№№ 9, 17, 23, 57, гимназия №1, лицей № 41). Социально-экономический профиль станет основой в 11 школах (№№ 5, 6, 19, 22, 32, 46, 52, 53, 69, 73, гимназия №№ 1,2) На гуманитарный профиль перейдут 10-классники 13 школ (№№ 2, 9, 18, 38, 42, 51, 58, 60, 63, 73, 82, 83, гимназия № 1,2). Технологический профиль выбрали как базовый тоже 11 школ (№№ 23, 33, 47, 57, 63, 74, 79, 83, гимназия № 1, лицей № 41, МАОУ Лицей «Технический»).

Также универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов будет реализован в 31 школе (№№ 7, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 33, 35, 48, 51, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81, гимназия № 2, лицеи №№ 3,41, ЦО № 28) и универсальный профиль без предметов для углубленного изучения будет в 23 школах (№№16, 18, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 78).

Специалисты управления городского образования отдельно отметили, что 22 школы имеют лабораторное оборудование для кабинетов естественно-научного цикла (№№ 9,17, 22, 23, 26, 27, 46, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 79, 80, 82, лицей № 41, гимназии №№ 1, 2).

Напомним, что 78 школ Владивостока готовы к новому учебному году. Все учреждения образования прошли проверку полиции, Росгвардии и профсоюза работников образования Владивостока. Особое внимание уделяется работе автоматических пожарных сигнализаций, наличию первичных средств пожаротушения – огнетушителей (необходимо, чтобы все они были в рабочем состоянии и на видных местах), путям эвакуации людей, их схемам. Было проверено состояние помещений для занятий, спортивных залов, необходимая документация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]