В приморских школах откроют инженерные классы

В трех приморских школах откроют инженерные классы. Учащиеся смогут изучать на углубленном уровне предметы информационно-технологического и физико-математического профилей. Работа нацелена на раннюю профессиональную ориентацию ребят и проводится в рамках национального проекта «Образование», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Школы, где появятся инженерные классы, выбирали при помощи специально организованного конкурса. Мероприятие проводил Приморский институт развития образования совместно с краевым министерством образования. При отборе учитывались несколько ключевых критериев, в том числе соответствие учебного плана необходимым стандартам, кадровое обеспечение. Кроме того, внимание обращалось на высокие средние баллы выпускников по ЕГЭ и результаты участия школьников в олимпиадах по профильным предметам за последние три года.

Победителями конкурса стали школа №1 Арсеньевского городского округа, школа №23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля Владивостока и школа №32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла Уссурийска. Все учреждения получат новое профильное оборудование общей стоимостью 45 миллионов рублей.

«Старшеклассники школ-участников проекта “Инженерный класс” получат возможность знакомиться со спецификой выбранной специальности непосредственно в школе. Они будут практиковаться на самом современном оборудовании, получат знания и умения, которые им пригодятся при поступлении в вуз. Так, юные инженеры будут изучать промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, научатся программировать и создавать мобильных роботов. Эти навыки обязательно будут востребованы во взрослой жизни», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Отметим, ранее в краевом министерстве образования сообщали о создании предпрофессиональных медицинских классов в пяти школах Приморья. В образовательных учреждениях устанавливается и задействуется во время уроков оборудование, которое обычно используют для работы настоящих специалистов в больницах и поликлиниках. Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение предметов естественнонаучного цикла для учащихся и способствовать ранней профориентации ребят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]