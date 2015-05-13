«Билет в будущее»: школьников приглашают пройти профориентационное тестирование

Приморских школьников приглашают зарегистрироваться на электронной платформе проекта «Билет в будущее». Инициатива реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Образование», сообщают «Вести:Приморье».

Проект нацелен на раннюю профориентацию школьников. Принять участие в нем могут учащиеся 6-11 классов. Желающим предлагается пройти онлайн-тестирование и электронные курсы, составленные в легком, игровом формате, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Особенностью проекта “Билет в будущее” в текущем году стала свободная регистрация детей и родителей. Многие уже активно заходят на платформу и регистрируются. Мы надеемся, что такой подход позволит подключить родителей к процессу профессионального самоопределения детей», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В краевом министерстве образования также уточнили, что в 2020 году при реализации проекта «Билет в будущее» планируется задействовать площадки крупных учебных заведений края, в том числе Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Промышленного колледжа энергетики и связи.

«Эпидситуация внесла свои коррективы. Мы смогли вместе с экспертным сообществом перевести в дистанционный формат профессиональные пробы с наставниками проекта. С конца июля запускаем профориентационные мероприятия в формате онлайн. Учащиеся из разных уголков страны погрузятся в реальную профессиональную деятельность по разным компетенциям», – рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

Отметим, в 2019 году Приморье стало пятым среди российских регионов по исполнению федерального проекта «Билет в будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие почти 10 тысяч школьников края. Лидером по охвату школьников стал Уссурийский городской округ. Кроме того, среди активистов – Арсеньев, Владивосток и Находка. Результатами порадовали также Михайловский, Надеждинский, Ханкайский, Хасанский, Спасский и Партизанский районы, Спасск-Дальний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]