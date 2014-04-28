«Билет в будущее» получили приморские школьники

Приморье стало пятым среди российских регионов по исполнению федерального проекта «Билет в будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие почти 10 тысяч школьников края.

Как уточнили в департаменте образования и науки Приморского края, программу проекта условно можно разделить на два блока. В рамках первого из них ребята проходят тестирование, организованное по международным стандартам. В рамках второго – пробуют себя в том или ином виде деятельности, определенном результатами испытаний, посещая дополнительные занятия и знакомясь с потенциальными коллегами по цеху во время визитов в профильные организации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Реализация проекта направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В целом все это должно помочь ребенку определиться с будущей профессией и направить все его силы на подготовку к ней», – подчеркивает ведущий консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Приморского края, региональный координатор проекта «Успех каждого ребенка» Вера Никулина.

По словам координатора, изначально предполагалось, что в первую волну реализации проекта тестирование пройдут всего 4 тысячи приморских детей, 1,5 тысячи из которых успеют посетить профессиональные пробы. Однако, показатели уже существенно превысили. Так, с тестированием успешно справились 9 720 ребят, и 3172 ребенка попробовали себя в том или ином виде деятельности.

Безусловным лидером по исполнению проекта «Билет в будущее» на данный момент является Уссурийский городской округ. В муниципалитете охватили 2,1 тысячи вместо запланированных 100 участников. Следом идут Арсеньев – 986 вместо 100, Владивосток – 926 вместо 300 и Находка – 527 вместо 100. Кроме того, результатами порадовали Михайловский, Надеждинский, Ханкайский, Хасанский, Спасский и Партизанский районы, а также Спасск-Дальний.

Отметим, федеральный проект «Билет в будущее» является национального проекта «Образование». Всего в Приморье сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]