Сессии в детском технопарке привлекают школьников Приморья

Более тысячи приморских школьников уже приняли участие в весенней сессии мобильного детского технопарка в Приморье. С начала года наставники Детско-юношеского центра Приморского края провели занятия в 40 школах на 14 территориях региона. Работа проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отмечают в краевом министерстве образования, 1180 школьников из отдаленных уголков Приморского края познакомились с такими направлениями, как промышленный дизайн, геоинформационные технологии, аэротехнологии и виртуальная реальность.

«Ребята научились управлять квадрокоптером, самостоятельно вести аэрофото- и видеосъемку, освоили 3D-моделирование, прототипирование и мелкосерийное производство на 3D-принтере. Наставники детского мобильного технопарка помогли школьникам в реализации их смелых технических проектов», – подчеркивают в профильном ведомстве.

Так, школьницы из Славянки при помощи квадрокоптера, современного компьютерного оборудования и полученных знаний в геоинформатике создали картографические приложения для различных электронных устройств, позволяющие отслеживать места появления тигров в Хасанском районе, следить за состоянием краснокнижных растений и перемещением касаток из бухты Средняя.

В поселке Ольга воспитанники центра детского творчества реализовали проект создания виртуальной экскурсии по родному поселку. Благодаря ученикам школы №27 Смоляниново любой может полюбоваться внутренним убранством Храма Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Ребята из Спасска-Дальнего запустили мелкосерийное производство сувениров на 3D-принтере.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]